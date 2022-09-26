Гальтье рассказал, над чем «ПСЖ» нужно серьезно поработать. Это не тактика

В интервью PSGTV Кристоф Гальтье заявил, что психологический аспект играет огромную роль в прогрессе игроков:

«Всегда можно улучшить игрока, особенно в ментальном плане. С технической точки зрения футболисты, которые у меня есть, находятся на экстраординарном уровне. Но в ментальном плане нужно расти. Мы должны развивать требовательность, то, что необходимо для нашей профессии, что нужно для подготовки к каждому матчу, концентрацию, решимость. Для меня важно продвигать игроков не в тактическом плане, а развивать в них то, что мы хотим видеть в команде. Это позиционирование, которым должны обладать футболисты. В этом плане у нас еще очень много работы».

Гальтье явно имел в виду трио Месси, Неймара и Мбаппе, говоря об игроках мирового класса. Тренер «ПСЖ» уже не в первый раз подчеркивает важность психологии. Действительно, в прошлом сезоне казалось, что парижанам не хватает правильного настроя на важные матчи.

После того, как Гальтье возглавил столичную команду, игроки «ПСЖ» стали выглядеть намного увереннее. Дополнительной мотивацией для футболистов служит и приближающийся чемпионат мира.