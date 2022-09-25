Посмотрите на реакцию тренера Аргентины после гола Месси. Он не мог отвести взгляд от Лео

Видео, на котором аргентинская скамейка запасных реагирует на шикарный гол Лионеля Месси во время матча над Гондурасом, стало вирусным.

Это был 88-й гол Месси за сборную, и когда он праздновал его со своими товарищами по команде, камеры переключились на тренера Лионеля Скалони и его помощников.

Пока сидящие на скамейке запасных хлопали, Скалони улыбнулся и уставился на Месси. Никто на стадионе «Хард Рок» не мог в этот момент отвести глаз.

Месси красиво в касание перебросил вратаря:

Реакция Скалони говорит обо всем:

Лаутаро Мартинес открыл счет на 16-й минуте, затем Месси забил свой первый гол в игре с пенальти. 35-летний игрок сделал дубль прекрасным ударом в середине второго тайма.

Аргентина не проигрывает в своих последних 34 матчах, это сенсационное достижение за два месяца до чемпионата мира.

«Альбиселеста» не выигрывали турнир с 1986 года, но у них есть все необходимое, чтобы выиграть в Катаре.