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Посмотрите на реакцию тренера Аргентины после гола Месси. Он не мог отвести взгляд от Лео

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Лионель Месси Лионель Месси
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Видео, на котором аргентинская скамейка запасных реагирует на шикарный гол Лионеля Месси во время матча над Гондурасом, стало вирусным.

Это был 88-й гол Месси за сборную, и когда он праздновал его со своими товарищами по команде, камеры переключились на тренера Лионеля Скалони и его помощников.

Пока сидящие на скамейке запасных хлопали, Скалони улыбнулся и уставился на Месси. Никто на стадионе «Хард Рок» не мог в этот момент отвести глаз.

Месси красиво в касание перебросил вратаря:

 
 
Реакция Скалони говорит обо всем:
 
 
Лаутаро Мартинес открыл счет на 16-й минуте, затем Месси забил свой первый гол в игре с пенальти. 35-летний игрок сделал дубль прекрасным ударом в середине второго тайма.
 
Аргентина не проигрывает в своих последних 34 матчах, это сенсационное достижение за два месяца до чемпионата мира.
 
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