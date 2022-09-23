«Критика не изменит меня». Мбаппе прокомментировал скандал с Французской футбольной федерацией

Килиан Мбаппе прокомментировал скандал с Французской футбольной федерацией в отношении имиджевых прав, заявив, что не против быть в центре внимания в борьбе за правое дело.

Напомним, что во вторник нападающий «ПСЖ» отказался принимать участие в фотосессии сборной. Мбаппе не нравится, что образ одних игроков используют намного чаще, чем других - он считает такую политику несправедливой.

«Я рад тому, что случилось на этой неделе. Вся команда хотела прийти к соглашению, не только я. Но вообще я не против быть в центре внимания, если это пойдет на пользу моим товарищам. Критика не изменит то, как я играю и то, как я живу. Если я могу помочь команде, то я только за. Думаю, что сейчас все довольны», - заявил Килиан L’Equipe.