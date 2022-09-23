«Здесь у меня больше свободы». Килиан Мбаппе сравнивает свой стиль игры в сборной Франции и в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил разницу в стиле своей игры в клубе и сборной. Вчера Килиан помог Франции выиграть матч против Австрии в Лиге Наций, забив гол на 56-й минуте матча.

После игры Мбаппе ответил на вопрос о своей роли в «ПСЖ» и в национальной команде, признав, что от Дидье Дешама он получает куда больше свободы, чем от клуба.

«Я играю по-разному в клубе и в сборной: здесь от меня ждут другого, здесь больше свободы. Тренер знает, что у нас есть «девятка» - Жиру, он больше отрабатывает в обороне, а я ищу свободное пространство в атаке».

«В «ПСЖ» все иначе – в клубе меня просят смещаться в центр полузащиты», - объяснил Мбаппе L’Equipe.

Следующим соперником Франции станет Дания – они встретятся 25 сентября, после чего начнут подготовку к Чемпионату мира.