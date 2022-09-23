«Почему Месси не хочет поучиться у Мбаппе». Болельщики «ПСЖ» отреагировали на шикарный гол Килиана сборной Австрии

Болельщики «ПСЖ» были в восторге от гола Килиана Мбаппе за сборную Франции в победе над Австрией (2-0). На 56-й минуте Мбаппе получил передачу от Жиру, прорвался через всю оборону Австрии, вошел в штрафную и забил сильнейшим дальним ударом.

Вот как болельщики отреагировали на гол Килиана в Twitter.

«Высокомерие Мбаппе положительно сказывается на его футболе: он верит, что может все, не боится пробовать и добивается успеха. Какой невероятный талант. Если бы он перешел в «Мадрид», то через пару лет получил бы Золотой Мяч».

«Честно говоря, не понимаю, как можно сравнивать его с Холландом. Никакого неуважения к Эрлингу, но Мбаппе просто лучший футболист в мире».

«Килиану Мбаппе 23 года, а он уже среди 10 лучших бомбардиров в истории Франции с 28 голами».

«Я готов повторять это каждый день: Мбаппе просто делает то, что лучше для него и для его профессионального роста».

«Мне интересно, почему Месси не хочет поучиться у Мбаппе».

«Мбаппе – французский принц…он прорвался через оборону Австрии, уничтожив всех на своем пути».

Эта стала первой для Дидье Дешама в группе А в Лиге Наций: сейчас французы занимают третье место в группе, заработав пять очков за пять матчей.