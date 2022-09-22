🤯 Мбаппе в одиночку разнес оборону Австрии и забил сумасшедший гол

В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций Франция принимала в гостях сборную Австрии.

В первом тайме игра шла тяжело. Французы нанесли 15 ударов по воротам, но подопечные Рангника блестяще сдерживали натиск «синих». В перерыве Дешам, видимо, сказал что-то впечатляющее своим футболистам и на второй тайм вышла совсем другая команда Пятой республики.

На 56-й минуте Мбаппе получил передачу от Жиру, прорвался через всю оборону Австрии, вошел в штрафную и забил сильнейшим дальним ударом. У вратаря просто не было шансов.

Этого парня не остановить!