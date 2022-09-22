Эко-активисты устроил акцию против Гальтье прямо во время выступления тренера. В ход пошли плакаты и бумажные самолетики

В Париже открылся фестиваль Demain Le Sport, организованный французскими медиа. Конференция посвящена будущему спорта и его развитию. В рамках мероприятия пройдут круглые столы и открытые лекции с деятелями спорта.

Одним из спикеров фестиваля стал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье. Но беседе коуча и ведущей конференции помешали эко-активисты, которые устроили акцию против Гальтье.

Сперва мужчина вступил с Кристофом в словесную перепалку, а затем поднял плакат с надписью «климат в опасности» и начал скандировать: «Климат в опасности, Гальтье – пособник!»

Затем девушка кинула на сцену рядом с Гальтье бумажный самолетик, вероятно, сделанный из плаката, идентичного тому, что держал в руках мужчина.

Во Франции, как и в остальной Европе, очень щепетильно относятся к теме изменения климата, поэтому жители Пятой республики не могут забыть шутку Гальтье и Мбаппе о песчаных яхтах. Тренер «ПСЖ» уже принес извинения за сказанное и выразил свое беспокойство относительно ситуации с климатом, но это, очевидно, не помогло.

Остается лишь гадать, когда нападки закончатся.