У Серхио Рамоса есть два интересных предложения из клубов за пределами Европы

По информации El Nacional, у Серхио Рамоса есть два интересных предложения по продолжению карьеры за пределами Европы. Японский «Виссел Кобе» и клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майями» из МЛС проявляют интерес к бывшему капитану «Мадрида».

Преодолев прошлые травмы, Серхио Рамос смог набрать хорошую форму – с начала сезона он приял участие в 11 матчах «ПСЖ».

Рамос пока не решил, останется ли он в столице Франции на будущий сезон. Вполне возможно, что он завершит свою карьеру в Европе и предпочтет более привлекательный контракт.

Японский «Виссел Кобе» уже сделал предложение футболисту. Сейчас клуб занимает 13-е место в турнирной таблице домашнего чемпионата и хочет усилить свои позиции в следующем сезоне. В 2018 году «Виссел Кобе» подписал Андреса Иньесту из «Барселоны» и сохраняет хорошие отношения с испанским футболом. Рамосу было бы легче адаптироваться в новой команде, где уже играет его соотечественник.

«Интер Майями» также проявляет активный интерес к звездному центральному защитнику. Американский клуб хочет подписывать самые громкие имена в футболе, и Рамос, безусловно, подходит под это определение.

Контракт Серхио Рамоса с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года, существует возможность его продления еще на один сезон. Считается, что президент клуба Нассер Аль-Хелайфи хочет, чтобы Серхио остался, поскольку Кристоф Гальтье доволен им.