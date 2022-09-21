«Он абсолютно прав»: в сети разлетелось фото, которое идеально объясняет отношение Мбаппе к работе со спонсорами

Мбаппе выстраивает четкие границы в работе со спонсорами.

Недавно Килиан отказался от фотосессии сборной Франции со спонсорами. Среди них, например, Coca-Cola и KFC, с которыми нападающий «ПСЖ» работать не хочет. Федерация футбола пошла на уступки и решила пересмотреть соглашение об имиджевых правах игроков.

Многие обвинили Мбаппе в инфантильности и даже в звездной болезни. А у болельщика «ПСЖ» под ником Parisien88officiel другое мнение на этот счет. Фанат объяснил, как негативно может работать неправомерное использование изображений игроков, на примере одной фотографии.

Многие жители Пятой республики винили Мбаппе в вылете сборной Франции с Евро-2020. В матче 1/8 финала против Швейцарии Килиан не смог реализовать одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти. Франция покинула турнир.

После этой неудачи национальной команды в сети магазинов Франции появилась вот такая реклама с изображением нападающего «ПСЖ»:

Надпись на фото гласит: «Собирайте свои вещи, мы возвращаемся домой!»

Неприятно, согласитесь?

Болельщик, который обратил внимание на это фото, написал: «И после этого вы не понимаете, почему Мбаппе хочет контролировать свои имиджевые права? В этом он абсолютно прав».

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