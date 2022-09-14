Некоторые фанаты считают, что Неймар превосходит Роналдиньо. В сети разгорелись споры

Болельщик начал бурную дискуссию, заявив, что Неймар превосходит Роналдиньо. Пару бразильских звезд регулярно сравнивают друг с другом, ведь, помимо прочего, Неймар, по сути, принял от Роналдиньо эстафету лидерства в сборной.

Вряд ли в величии «волшебника» кто-то сомневается. Но вот фанат под ником neyhoIic считает, что Неймар перещеголял своего легендарного соотечественника:

«Роналдиньо никогда не был таким хорошим плеймейкером и распасовщиком. Не позволяйте ностальгии одурачить вас. Неймар – превосходный игрок», – написал фанат в Твиттере.

Болельщик поделился роликом, в котором собраны эффектные эпизоды с игрой Неймара. Но видео не убедило некоторых поклонников бразильского футбола, а многие, напротив, восхитились талантом Неймара:

Вот что они пишут в соцсетях:

💭 «Люди застряли в прошлом, потому что тогда не было равных Роналдиньо в дриблинге».

💭 «Что за бред, чувак, иди проспись».

💭 «Как же Ней хорош! Миру нужно больше таких игроков, как он».

💭 «Неймар лучше Роналдиньо? Это просто смешно».

💭 «Конечно, Ней круче. Он один из двух лучших игроков в мире».

А на чьей стороне в этом споре вы? Возможно, сравнивать двух бразильцев просто глупо? Делитесь своими мыслями в комментах!