Мбаппе: «Выиграть Лигу чемпионов в Париже было бы чем-то совершенно особенным»

В интервью пресс-службе «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился своими мечтами, связанными с главным клубным турниром Европы:

«Было бы совершенно особенным одержать победу здесь, в Париже. Но, знаете, победа в Лиге чемпионов – это победа в Лиге чемпионов! Не так важно, где и как это произойдет. Но, конечно, для меня завоевать этот трофей в Париже – наилучший вариант!»

Ближе всего к заветному трофею Килиан был в 2020 году. Но в том финале «ПСЖ» не смог обыграть мюнхенскую «Баварию», матч закончился со счетом 1:0 в пользу немецкого Рекордмайстера.

Мбаппе продлил контракт с парижанами до 2024 года, так что мечта француза о победе в Лиге чемпионов вполне может осуществиться в ближайшее время.