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Редкие кадры: Неймар разговаривает с судьей по-французски во время матча с «Брестом»

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Вчера вечером камерам Amazon Prime Video удалось заснять редкую сцену во время матча ПСЖ – Брест, когда Неймар говорил по-французски с судьей матча.

Произошло это, когда арбитр дал карточку бразильцу, он ответил: «Для меня это всегда желтая».

Мы никогда не слышали, чтобы Ней говорил по-французски, и многие обвиняют его в этом, потому что это признак того, что он не очень хорошо интегрирован во Францию.

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