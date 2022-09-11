Редкие кадры: Неймар разговаривает с судьей по-французски во время матча с «Брестом»

Мы никогда не слышали, чтобы Ней говорил по-французски, и многие обвиняют его в этом, потому что это признак того, что он не очень хорошо интегрирован во Францию.

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