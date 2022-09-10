Гальтье считает неудачной игру «ПСЖ» в матче с «Брестом». Всему виной – Лига чемпионов

Кристоф Гальтье остался недоволен игрой своей команды в матче против «Бреста». Причиной не самой уверенной победы парижан в Лиги 1 Гальтье называет участие «ПСЖ» в главном клубном турнире Европы:

«Всегда сложно играть после матчей Лиги чемпионов. Там ты оставляешь слишком много энергии. Физически и морально мы не были способны отдавать в этом матче столько же сил, сколько в первых играх сезона. Поэтому во втором тайме нам было особенно трудно. К счастью, Джиджи справился с пенальти».

«ПСЖ» одержал победу над «Брестом» с минимальным счетом 1:0. Парижане лидирует в чемпионате Франции, а вот в группе Лиги чемпионов «ПСЖ» пока занимает вторую строчку, уступая «Бенфике».

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