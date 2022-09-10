ПСЖ
Блог

Гальтье считает неудачной игру «ПСЖ» в матче с «Брестом». Всему виной – Лига чемпионов

Клубы
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Кристоф Гальтье остался недоволен игрой своей команды в матче против «Бреста». Причиной не самой уверенной победы парижан в Лиги 1 Гальтье называет участие «ПСЖ» в главном клубном турнире Европы:

PSG : Galtier explique en quoi Brest a contrarié ses plans

«Всегда сложно играть после матчей Лиги чемпионов. Там ты оставляешь слишком много энергии. Физически и морально мы не были способны отдавать в этом матче столько же сил, сколько в первых играх сезона. Поэтому во втором тайме нам было особенно трудно. К счастью, Джиджи справился с пенальти».

«ПСЖ» одержал победу над «Брестом» с минимальным счетом 1:0. Парижане лидирует в чемпионате Франции, а вот в группе Лиги чемпионов «ПСЖ» пока занимает вторую строчку, уступая «Бенфике».

Согласны с мнением Гальтье? 

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «ПСЖ»! Скачивай!

ПСЖ
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные