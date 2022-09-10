Nike и «ПСЖ» представили третий комплект формы команды

«ПСЖ» показал третий комплект формы сезона 2022/23.

В новом дизайне Nike привычное расположение цветов «ПСЖ» изменено: теперь середину футболки украшает синяя полоса, вместо красной и белой.

Клуб славится своим дизайном формы, недавно «ПСЖ» даже сотрудничал с Air Jordan, чтобы создать действительно потрясающие модели.

Новый комплект обречен на успех, раз его носят такие игроки, как Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси.

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