«Они иначе смотрят на футбол». Килиан Мбаппе объясняет, почему соперничество Месси и Роналду вызывает такой ажиотаж

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал соперничество Лео Месси и Криштиану Роналду, повлиявшее на целое поколение футбольных фанатов, включая его самого.

«Они поменяли подход к игре. Я думаю, именно поэтому их соперничеством одержимо столько людей: они иначе смотрят на футбол, они иначе смотрят на жизнь», - говорил Мбаппе Wall Street Journal.

«Они шли ноздря в ноздрю более 10 лет – это все мое детство».

Лео Месси и Криштиану Роналду на двоих выиграли 12 Золотых Мячей. Мбаппе – наследник легендарного дуэта в футболе, благодаря его невероятным достижениям в таком юном возрасте.

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «ПСЖ»! Скачивай!