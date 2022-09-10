Лео Месси может пропустить сегодняшний матч «ПСЖ» в Лиге 1

Лионель Месси может пропустить сегодняшний матч «ПСЖ» с «Брестом». Парижане возвращаются к борьбе в домашнем чемпионате после удачного старта в Лиге чемпионов с победы над «Ювентусом» (2-1).

Во время пресс-конференции перед матчем Кристофа Гальтье спросили, получит ли главное атакующее трио команды – Месси, Неймар и Мбаппе – отдых в предстоящем матче. Французский тренер заявил, что, возможно, один из нападающих не выйдет на поле.

Месси принимал участие в каждом из восьми матчей «ПСЖ» с начала сезона, поэтому он может получить заслуженный отдых против «Бреста». Семикратный обладатель Золотого Мяча был заменен на новичка команды Карлоса Солера за шесть минут до финального свистка в поединке с «Ювентусом».

В прошлом сезоне Лео пропустил оба матча чемпионата против «Бреста»: сначала из-за физического состояния, а потом из-за коронавируса.

Учитывая великолепную форму команды Гальтье, от «ПСЖ» против «Бреста» ждут только победы: парижане выиграли пять из шести матчей Лиги 1 в этом сезоне, забив 24 гола.

«Брест» не может победить в последних трех матчах и занимает 17-ю строчку в чемпионате, набрав всего 5 очков за первые шесть туров.

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