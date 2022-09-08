«Я бы убил за своих товарищей по команде»: Рамос схватил за шею Паредеса после жесткого фола экс-игрока «ПСЖ» на Мбаппе

Реакция испанца на фол бывшего товарища по команде Леандро Паредеса вызвала много дискуссий.

Бывший полузащитник "ПСЖ" Паредес жестко сфолил на Килиане Мбаппе в матче ЛЧ. Парижане были в гневе. Больше всех - Серхио Рамос.

Рамос прибежал к Паредесу и схватил его за шею. А совсем недавно играли вместе.

«Это моменты, которые возникают на поле и должны оставаться там. В конце концов, каждый должен защищать свои интересы.

Когда прозвучал финальный свисток можно пожать руки. И на этом все заканчивается. Во время игры ты должен быть готов убивать за своих товарищей по команде. Ничего личного".

Вот так Рамос хотел наказать Леандро за грубый фол:

Хакими тоже хотел разбираться, но его остановил Данило.

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