Мбаппе – самый юный игрок, забивший 35 голов в ЛЧ. Он опередил Месси на 47 дней

В матче «ПСЖ» против «Ювентуса» Килиан Мбаппе забил свой 35-й гол в Лиге чемпионов. Любопытно, что француз опередил Месси на 47 дней.
Давайте сравним статистику Килиана с результатами других игроков:
Килиан Мбаппе: 23 года, 260 дней;
Лео Месси: 23 года, 307 дней;
Рауль: 25 лет, 82 дня;
Карим Бензема: 26 лет, 69 дней;
Томас Мюллер: 26 лет, 185 дней;
Криштиану Роналду: 27 лет, 59 дней.
Мбаппе – самый молодой футболист из всех игроков в списке. Ждем от него еще больше красивых голов в лучшем клубном турнире Европы.
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