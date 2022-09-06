Мбаппе – самый юный игрок, забивший 35 голов в ЛЧ. Он опередил Месси на 47 дней

В матче «ПСЖ» против «Ювентуса» Килиан Мбаппе забил свой 35-й гол в Лиге чемпионов. Любопытно, что француз опередил Месси на 47 дней.

Давайте сравним статистику Килиана с результатами других игроков:

Килиан Мбаппе: 23 года, 260 дней;

Лео Месси: 23 года, 307 дней;

Рауль: 25 лет, 82 дня;

Карим Бензема: 26 лет, 69 дней;

Томас Мюллер: 26 лет, 185 дней;

Криштиану Роналду: 27 лет, 59 дней.

Мбаппе – самый молодой футболист из всех игроков в списке. Ждем от него еще больше красивых голов в лучшем клубном турнире Европы.