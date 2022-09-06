«Как всегда на высоте»: фанаты в восторге от тренировочной формы «ПСЖ»

В понедельник игроки «ПСЖ» провели тренировку в преддверии матча против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Фанатов больше всего впечатлила тренировочная форма парижан.

Оцените ее и вы:

Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Очень красивый оттенок голубого! Слава богу, в дизайн не добавили какую-нибудь красную полосу или геральдическую лилию».

💭 «Тренировочный комплект «ПСЖ» выглядит намного лучше, чем основной комплект «Челси».

💭 «Форма «ПСЖ» всегда сделана на высоте».

💭 «Месси играет за «Лестер»?»

💭 «Вот теперь Месси точно выглядит, как GOAT. Эта форма чертовски хороша».

💭 «Им, видимо, не понравилась критика домашней формы, поэтому они решили удивить нас тренировочным комплектом».

А как вам тренировочная форма парижан?

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «ПСЖ»! Скачивай!