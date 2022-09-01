Кристоф Гальтье высоко оценил игру своей команды в матче с «Тулузой»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье похвалил свою команду за победу над «Тулузой». Вчера вечером парижский клуб разгромил соперника благодаря точным ударам Мбаппе, Неймара и Берната, Лео Месси стал автором двух голевых передач.

Кристоф Гальтье прокомментировал игру команды:

«Мы очень довольны: Лео сделал два прекрасных ассиста, мы смогли забить, хотя Макс Дюпе надежно защищал ворота соперника. В этом матче мы уверенно владели мячом, чего нам не удалось против «Монако» - в этом большая заслуга наших полузащитников».

«У нас в составе футболисты высокого уровня, очень важно, чтобы игра строилась на их мастерстве».

«ПСЖ» набрал 13 очков за пять матчей Лиги 1 в этом сезоне. Команда Гальтье забила 21 гол и пропустила 4.