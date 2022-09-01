Неймар превзошел Лионеля Месси и Криштиану Роналду, установив рекорд после гола за «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

Нападающий «ПСЖ» Неймар обошел Лео Месси и Криштиану Роналду, побив их рекорд по участию в забитых подряд голах клуба и сборной.

Бразилец в отличной форме на старте сезона: он уже записал в свой актив 9 голов и 6 результативных передач за первые 6 матчей.

Неймар отличился вчера вечером против «Тулузы», а это значит, что он забивал или ассистировал в 16-ти матчах подряд за клуб или сборную. При подсчете учитывались его голы и ассисты за Бразилию в матчах с Южной Кореей и Японией.

Таким образом Неймар обошел достижения Роналду и Месси, участвовавших в голах своих команд на протяжении 15 матчей подряд.

Хотя летом ходили слухи о возможном уходе Неймара из «ПСЖ», болельщики рады, что в итоге он остался и расцвел рядом с Лео Месси и Килианом Мбаппе. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.