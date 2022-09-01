«Месси такой: «Братья, мне нечего доказывать футбольному миру». Болельщики восхищаются Лео после его ассистов на Неймара и Мбаппе

Лионель Месси провел отличный матч с «Тулузой» вчера вечером и стал автором голевых передач на Мбаппе и Неймара – болельщики высоко оценили игру аргентинца.

Вот несколько твиттов, в которых пользователи выразили восхищение аргентинской легендой:

@BarcaMessi_: «Отличный матч Месси: два ассиста. Он заработал овации соперников на гостевом стадионе, еще раз доказав, что он GOAT».

@SaraFCBi: «Болельщики на стадионе «Тулузы» стоя аплодировали Лео Месси».

@AlbicelesteTalk: «Месси – лучший распасовщик всех времен».

@psq_chief: «Лео Месси – единственный футболист в истории, сделавший более 300 ассистов: у него их 335».

@RichieOG8: «Месси такой: «Парни, мне нечего доказывать футбольному миру…ешьте, маленькие мои, ешьте». Два ассиста от короля».

@LoyalSachinFan: «Таким выступлением Месси заслуживал забить гол, но в итоге у нас два ассиста».

Лео Месси прекрасно начал сезон, забив три гола и сделав четыре результативные передачи в пяти матчах за «ПСЖ». В отличие от прошлого сезона, Лео не испытывает трудностей у ворот соперника, но он еще и щедр к товарищам по команде.