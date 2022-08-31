«Суарес или Неймар сделали бы все, чтобы Лео забил»: фанаты Месси считают, что Мбаппе никогда не сыграется с аргентинцем

Килиан Мбаппе все еще слишком одержим забиванием голов, как думают некоторые фанаты.

В матче с «Монако» француз бил в касание после прострела Нуну Мендеша, но в лучшей позиции был Лео Месси.

«Этот пас Нуну Мендеша был бы идеальным для Месси, но вмешался Мбаппе».

«Буквально на прошлой неделе Нуну Мендеш отдал точно такой же пас на Месси, и тот забил. Очевидно, таков был план, почему Мбаппе должен все испортить? 🤦‍♂️»

«Идеальный пас от Нуну Мендеша. Месси готов. а потом приходит Мбаппе 🤦‍♀️»