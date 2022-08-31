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«Суарес или Неймар сделали бы все, чтобы Лео забил»: фанаты Месси считают, что Мбаппе никогда не сыграется с аргентинцем

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Килиан Мбаппе все еще слишком одержим забиванием голов, как думают некоторые фанаты.

В матче с «Монако» француз бил в касание после прострела Нуну Мендеша, но в лучшей позиции был Лео Месси. 

 
 
 
 
 
 

«Этот пас Нуну Мендеша был бы идеальным для Месси, но вмешался Мбаппе».

«Буквально на прошлой неделе Нуну Мендеш отдал точно такой же пас на Месси, и тот забил. Очевидно, таков был план, почему Мбаппе должен все испортить? 🤦‍♂️»

«Идеальный пас от Нуну Мендеша. Месси готов. а потом приходит Мбаппе 🤦‍♀️»

«Мбаппе и Месси НИКОГДА не сработаются. У него вообще нет опыта! Суарес или Неймар пропустили бы мяч, чтобы Месси забил этот гол»

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