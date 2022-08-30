«Хочу, чтобы игроки были счастливы»: Гальтье рассказал о своем секрете работы с футболистами «ПСЖ»

На пресс-конференции Кристоф Гальтье рассказал о своем главном принципе работы с игроками «ПСЖ»:

«Очевидно, моя цель – сделать людей счастливыми. Чем счастливее игрок, тем лучше он работает. Чтобы достичь этого, я действую очень просто: не должно быть недосказанности, нужно говорить с игроками прямо и с большим уважением. Кем бы ни был игрок, какими бы ни были его статус и возраст, всегда нужно относиться к нему с уважением, не допускать недосказанности. Игрок имеет право высказаться. Как только мы избавимся от недомолвок, все встанет на свои места. Я должен добиться, чтобы каждый футболист развивался внутри коллектива, чтобы каждый футболист приносил реальную пользу команде».

Кажется, этот метод Гальтье действительно работает. Взять хотя бы Неймара: после того, как Кристоф возглавил «ПСЖ», бразилец вернул свою блестящую форму. Он уже забил восемь мячей, отдал шесть голевых передач в пяти матчах парижан в новом сезоне.

При Почеттино «ПСЖ» не хватало открытого диалога тренера и футболистов. В конечном итоге это погубило Маурисио.