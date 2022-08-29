В «ПСЖ» продолжается неразбериха с пенальти: Гальтье говорит, что Мбаппе – основной пенальтист, но с «Монако» бил Неймар

В матче с командой Головина бразилец реализовал удар с точки.

«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Монако» (1:1) в 4-м туре французской Лиги 1. На 20-й минуте Кевин Фолланд с паса Александра Головина открыл счет в матче.

А на 70-й Неймар споткнулся в штрафной о ногу соперника и после просмотра ВАР арбитр указал на точку. Кто же пробил – неужели штатный пенальтист Мбаппе? Нет, мяч забрал Неймар и уверенно забил.

Парижане впервые не выиграли при новом тренере Кристофе Гальтье – было пять побед подряд с общим счетом 21:3.

В чемпионате Франции «ПСЖ», набрав 10 очков, делит с «Марселем» первое место. «Монако», имея 5 баллов, идет 12-м.

После матча тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье пытался объяснить, что же случилось – ведь после прошлого инцидента конфликт улаживали всем клубом – так был недоволен Мбаппе, что после его промаха бить вызвался Неймар. Но получилось у тренера как-то неубедительно:

«Иерархия четко определена: Килиан – номер один, Неймар – номер два. Но такой была ситуация в этом матче, просто так сложился момент. Я увидел, что они поменялись, и Неймар решил пробить, предварительно обсудив этом с Килианом.

Я оценил отношение Килиана и Неймара. Мбаппе поздравил его, а Ней – поблагодарил. Это отличные игроки, и они могут сами принимать такие решения, основываясь на ощущениях. Самое важное – Неймар поблагодарил Мбаппе, а Килиан подошел, чтобы поздравить его, – сказал Гальтье».

Интересно, что думает об этой ситуации Месси. Может быть ему пора взять на себя эту обязанность бить с точки?