«Очень средне». Эксперт раскритиковал Мбаппе и Неймара за матч с «Монако»

Суперзвезды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар подверглись критике со стороны журналиста RMC Даниэля Риоло за их игру в матче с «Монако» (1-1). Соперник открыл счет на «Парк де Пренс» на 20-й минуте и оказывал высокое давление на команду Кристофа Гальтье. Неймар заработал фол и реализовал пенальти на 70-й минуте - только тогда «ПСЖ» смог сравнять счет.

Мбаппе вышел в основе команды, нанес 9 ударов по воротам, но только один пришелся в створ. 23-летний нападающий в прошлом матче оформил хет-трик, но «Монако» ему помешали забить защитники соперника – Аксель Дисаси и Бенуа Бадиашиле.

«Я думаю, что Мбаппе играет очень средне. Со старта сезона он показывает уровень ниже своего стандарта», - заявил журналист Даниэль Риоло после матча.

«Неймар пока тоже не впечатляет. Я не знаю, спас ли пенальти игру, но по ходу матча бразилец очень нервничал, получил одну желтую карточку, но мог получить и вторую. Давно его таким не видел».

Напомним, что Мбаппе забил четыре раза за три матча Лиги 1, у Неймара – шесть голов и столько же ассистов в этом сезоне. Насколько справедливы слова журналиста?