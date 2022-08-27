Веселье кончилось! В «ПСЖ» будут следить за образом жизни игроков

«ПСЖ» вводит новые правила: L’Equipe сообщает, что в клубе будут следить за образом жизни футболистов за пределами поля. Например, известно, что Неймар имеет привычку тусоваться в клубах по ходу сезона, но теперь у него больше не будет такой возможности. По слухам, бразильцу и его товарищам по команде сообщили, что в клубе вводятся новые правила, которым должны следовать все.

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш и главный тренер команды Кристоф Гальтье намерены строго следить за соблюдением требований: футболистам придется отчитываться, куда они ходят по ночам. К Неймару, Мбаппе, Верратти и еще ряду игроков - любителей повеселиться, будут особенно внимательны.

Парижане также ввели некоторые другие правила, чтобы сделать команду более сплочённой. Игроки теперь обязаны приходить на тренировку пораньше и не пользоваться мобильными телефонами в столовой, а также обедать и ужинать вместе.