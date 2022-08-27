«Лео уже не тот, что раньше». Эксперт признается, что в этом сезоне Месси поразил его

Лионель Месси великолепно начал сезон в Лиге 1: на счету аргентинца 3 гола и 2 результативные передачи всего за три матча чемпионата. Прошлый сезон для Лео получился неудачным - он забил всего 6 мячей за «ПСЖ», но теперь, под руководством Кристофа Гальтье, футболист является ключевым игроком команды.

Французский эксперт Венсан Дюлюк для L’Equipe прокомментировал выступления Лео Месси:

«Было немного болезненно видеть Лионеля Месси в прошлом сезоне. Но в течение этого месяца мы наблюдаем потрясающую картину – я говорю себе: «Месси играет в Лиге 1 – просто невероятно». В прошлом сезоне я редко ловил себя на подобной мысли, а теперь мы наконец-то можем видеть, что он за игрок. Лео уже не тот, что раньше – он развивается, он меняется. Что за потрясающий футболист!».