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Суперкомпьютер оценил шансы «ПСЖ» на выход из группы ЛЧ с «Ювентусом» и «Бенфикой»

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Суперкомпьютер FiveThirtyEight спрогнозировал результаты группового этапа ЛЧ для "ПСЖ".

В своем прогнозе компьютер учитывал разные факторы: форму команд, составы, предыдущие результаты, исторические результаты между клубами и даже влияние системы VAR. Вот, что получилось.

Компьютер считает, что «ПСЖ» очень легко выйдет из группы. "ПСЖ" займет первое место, опередив "Ювентус" и "Бенфику".

Более того, "ПСЖ" лишь раз потеряет очки в этой группе - команда наберет 17 очков.

Второе место, ожидаемо, займет "Юве", а третье - "Бенфика".

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