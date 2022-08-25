«ПСЖ» и «Ювентус» в последний раз встречались в 1997 году. Это были матчи за Суперкубок Европы

«ПСЖ» и «Ювентус» попались в одной группе Лиги чемпионов.

Команды не играли друг с другом очень давно – в последний раз они встречались в 1997 году.

Это были матчи за Суперкубок Европы. Да, тогда играли два матча. А еще они проходили зимой:

15 января 1997-го команды сыграли в Париже. «Юве» тогда был намного сильнее – сумасшедший разгром 6:1 от итальянцев.

Ответный матч играли уже 5 февраля. «Юве» снова выиграл, дубль сделал молодой Дель Пьеро, а добил «ПСЖ» Кристиан Вьери.

За «ПСЖ» тогда играл нынешний спортивный директор клуба Леонардо. А за «Юве» играл Зидан и нынешний тренер сборной Франции Дидье Дешам.