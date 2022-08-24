«Ливер», «Барса» и ещё пять сильных соперников, с которыми «ПСЖ» может сыграть на групповом этапе ЛЧ

Сформированы три корзины для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, «ПСЖ» попал в первую корзину.

Давайте взглянем на возможных соперников парижан и попробуем выделить среди команд-участниц турнира те клубы, которые могут больше остальных пощекотать нервы команде Кристофа Гальтье.

Самые «неприятные» команды, с которыми «ПСЖ» может встретиться на групповом этапе ЛЧ:

1. «Ливерпуль» занял второе место в Премьер-лиге и сыграл в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

2. «Барселона» . С каталонцами у парижан давняя и насыщенная история противостояний на европейской арене. Встреча с «Барсой» может преподнести команде Гальтье много сюрпризов, не факт, что приятных.

2. «Ювентус» — добротная команда из Серии А, серьезно усилившаяся этим летом. Однако туринцам может помешать эпидемия травм.

4. «Атлетико» — взломать команду Симеоне всегда непросто.

5. «Челси» . Встреча с лондонцами подарит «ПСЖ» горячее воссоединение с бывшим тренером парижан — Томасом Тухелем. На это будет интересно посмотреть.

Из третьей корзины самыми неприятными соперниками выглядят «Интер» и «Наполи».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 25 августа, в 19:00 по Москве.

Каких соперников вы бы хотели видеть в одной группе с «ПСЖ»? Пишите свои варианты в комментах!