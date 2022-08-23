Международный центр спортивных исследований CIES предсказывает результаты Лиги 1 в сезоне 2022/23

Международный центр спортивных исследований, известный под инициалами CIES, опубликовал свой прогноз на сезон 2022/23 для топ-5 чемпионатов.

Прогнозы были сделаны исходя из статистики, которая учитывает результаты команд в двух предыдущих сезонах, опыт состава и траты клубов на трансферном рынке.

По прогнозам CIES, «ПСЖ» будет бороться за титул чемпиона Франции с «Монако» и «Марселем» и одержит победу. Качественный шаг вперед сделает «Лион» - по итогам сезона 2022/23 клуб вернется в еврокубки.

Вот как будет выглядеть итоговая таблица Лиги 1 согласно CIES.