Серхио Агуэро в восторге от игры Лионеля Месси против «Лилля»

Легенда «МанСити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил своего приятеля Лео Месси с отличным матчем против «Лилля».

В третьем туре Лиги 1 «ПСЖ» обыграл соперника, забив 7 голов, Месси провел на поле все 90 минут, отметившись голом и ассистом.

Агуэро был впечатлен игрой бывшего товарища по сборной Аргентины и поделился эмоциями в социальных сетях, прокомментировав пост суперзвезды «ПСЖ».

«Отличный удар, Лионель Андрес Месси».

На 27й минуте матча Лео увеличил счет своих голов в Лиге 1 до трех. Напомним, что в прошлом сезоне аргентинец забил только шесть мячей за «ПСЖ» в 26 матчах.