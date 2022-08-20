Месси, Неймар, Мбаппе или Рамос? Статистика отвечает на вопрос о том, кто должен стать первым пенальтистом «ПСЖ»

После победы «ПСЖ» над «Монпелье» 5-2 было много разговоров о том, кто должен стать первым пенальтистом парижан: Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе или Серхио Рамос.

Статистика позволяет сделать выводы, вот процент успешно реализованных пенальти за карьеру футболистов:

Мбаппе: 80% (20/25)

Неймар: 87% (71/86)

Месси: 78% (104/134)

Рамос: 86% (30/35)

Основываясь на этой статистике, очевидно, что именно Неймар и Серхио Рамос должны быть пенальтистами «ПСЖ». Неймар реализовал 75 из 86 ударов за свою карьеру (87%), что делает его основным кандидатом на роль первого пенальтиста клуба.

Серхио Рамос пробивал важнейшие пенальти за «Реал Мадрид» в прошлом, и его статистика в 30 точных ударов из 35 говорит о том, насколько точен центральный защитник (86%).

Лионель Месси долгое время был пенальтистом «Барселоны», но у семикратного обладателя Золотого Мяча не все гладко с ударом с 11 метров. Аргентинец смог реализовать только 104 из 134 ударов за свою карьеру (78%). В том числе Лео не смог забить пенальти в ворота «Мадрида» в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, этот промах дорого стоил «ПСЖ».

Килиан Мбаппе реже своих одноклубников получал возможность исполнить 11-метровый удар. Его процент точности не соответствует уровню Неймара и Рамоса. Килиан реализовал всего 20 и 25 попыток (80%). А недавно Мбаппе не смог забить пенальти в ворота «Монпелье» и казался разочарованным тем, что Неймар решил исполнить второй 11-метровый удар в матче.