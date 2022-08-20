«ПСЖ» предлагал больше» - новый мем. Французские фанаты высмеивают испанские СМИ

Полузащитник «Реала» Каземиро переходит в «Манчестер Юнайтед, который оценивается в 60 миллионов + 10 переменных.

Испанские СМИ, такие как El Chiringuito, не могут не добавить, что ПСЖ сделал бразильцу более удачное предложение, от которого он отказался.

Парижские фанаты находят этот рефрен слишком излишним:

"В Испании модно говорить, что ПСЖ предлагал больше денег, но игрок отказался! С другой стороны, когда у «Реала» был бюджет в 60 миллионов для Тчуамени, но в итоге он заплатил более 100 миллионов, мы их не слышим!"

"Каким было бы трансферное окно в Европе без знаменитой фразы: «ПСЖ предлагал ему больше денег, но он отказался»