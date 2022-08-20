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«ПСЖ» и еще один клуб Лиги 1 могут попасть под санкции за несоблюдение финансового фэйр-плей

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Согласно информации газеты L'Équipe, орган финансового контроля УЕФА обратился к парижскому клубу с призывом соблюдать финансовый фэйр-плей.

Вот уже несколько недель столичный клуб находится под наблюдением УЕФА из-за его бюджета.

Действительно, ФПФ разослал «мировое соглашение» дюжине европейских клубов, в том числе двум французским клубам - "ПСЖ" и "Марселю".

Парижанам придется приложить усилия, чтобы не получить наказание.

Напоминаем, что клубы не должны иметь дефицит более 30 миллионов евро в течение трех лет. ПСЖ надеется сократить эти штрафы, хотя позже клуб может столкнуться с более серьезными проблемами.

У двух французских клубов есть 3 года, чтобы разобраться со своими финансами, под угрозой серьезных штрафов.

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