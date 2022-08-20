«ПСЖ» и еще один клуб Лиги 1 могут попасть под санкции за несоблюдение финансового фэйр-плей

Вот уже несколько недель столичный клуб находится под наблюдением УЕФА из-за его бюджета.

Действительно, ФПФ разослал «мировое соглашение» дюжине европейских клубов, в том числе двум французским клубам - "ПСЖ" и "Марселю".

Парижанам придется приложить усилия, чтобы не получить наказание. Напоминаем, что клубы не должны иметь дефицит более 30 миллионов евро в течение трех лет. ПСЖ надеется сократить эти штрафы, хотя позже клуб может столкнуться с более серьезными проблемами.