Бразильские СМИ атакуют Мбаппе: повлиял на уход Ди Марии, просил продать Неймара, хочет быть пенальтистом

UOL Esporte утверждают, что в рамках своего нового контракта с «ПСЖ» Килиан Мбаппе попросил руководство расформировать в клубе группу аргентинцев, которые, как считается, поддерживают Неймара.

Источник добавляет, что именно по этой причине Анхель Ди Мария покинул ПСЖ.

Это несколько необоснованное заявление, потому что парижское руководство приняло решение, учитывая возраст Ди Марии. Ему просто не предлагали новый контракт.

Все эти слухи появились после того, как Неймар отказался дать Килиану шанс реализовать пенальти в игре с «Монпелье» (5:2).

Также говорят, что теперь француз чувствует изоляцию и напряжение в раздевалке после того, как раздражал многих игроков команды.

Сообщается, что во время процесса продления контракта французу пообещали, что он будет пенальтистом, и что ПСЖ постарается продать Неймара этим летом.

Мбаппе также не согласен с некоторыми решениями нового спортивного директора ПСЖ Луиша Кампоша.