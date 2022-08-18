Мбаппе все еще недоволен ситуацией в «ПСЖ» и хочет встречи с Гальтье и Неймаром. Уже жалеет, что не ушел в «Реал»?

Конфликт до сих пор до конца не улажен, несмотря на заявления клуба.

Килиан Мбаппе недоволен руководством «ПСЖ» после того, как команда с самого начала сезона не стала играть исключительно на него, как было обещано при подписании контракта, утверждает TNT Brazil.

Теперь француз ощущает изоляцию и напряжение в раздевалке после того, как раздражал одноклубников постоянным давлением.

Мбаппе собирается еще раз встретиться с Неймаром и главным тренером Кристофом Галтье, чтобы уладить любые потенциальные проблемы между ними, сообщает L'Equipe.

Проблемы начались после того, как бразильский форвард отказался дать Килиану еще один шанс реализовать пенальти в победном матче над «Монпелье» (5:2) после того, как он уже ромахнулся с точки ранее в игре.

Сообщается, что в процессе продления контракта французу пообещали, что он будет основным исполнителем пенальти, и что «ПСЖ» постарается продать Неймара этим летом.

Мбаппе также не согласен с некоторыми решениями, принятыми новым спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушем.

Интересно, уже жалеет, что не ушел в «Реал»?