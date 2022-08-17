«ПСЖ» может похвастаться тремя самыми высокооплачиваемыми игроками в мире: стали известны зарплаты Месси, Неймара и Мбаппе

Супер-звезды «ПСЖ» Неймар, Килиан Мбаппе и Лео Месси – самые высокооплачиваемые футболисты в мире.

По данным Football Reference, Мбаппе получает 90,91 млн евро за сезон – это самый большой оклад в футболе на сегодняшний день. Француз был близок к переходу в «Реал Мадрид», но «ПСЖ» сумел сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Килиан продлил соглашение на три года и остался в Париже.

По сумме зарплаты следом за Мбаппе идет Лео Месси, аргентинец получает 63, 64 млн евро за сезон. Месси не смог продлить свой контракт с «Барселоной» прошлым летом и присоединился к «ПСЖ», подписав соглашение на два года с возможностью продления еще на год.

Неймар замыкает тройку самых высокооплачиваемых футболистов. Бразилец демонстрирует впечатляющий старт под руководством Кристофа Гальте, и в конце сезона он получил 56,36 млн евро. Неймар забил пять голов и сделал три результативные передачи в первых трех матчах «ПСЖ» в этом сезоне.

Неймар, Мбаппе и Месси – возможно самое выдающееся атакующее трио в истории футбола, но известно, что между ними существуют разногласия. По слухам, между Месси и Неймаром есть договоренность затмить француза в клубе.