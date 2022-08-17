Мбаппе - главный любитель пенальти. Пару сезонов назад отобрал шанс у Ди Марии сделать хет-рик, теперь ругается с Неймаром

В матче против «Марселя» в марте 2019 года «ПСЖ» выиграл со счетом 3:1 благодаря голам Мбаппе и Ди Марии (2).

Мбаппе открыл счет, а затем, когда Валере Жермен сравнял, Ди Мария забил два гола за 11 минут.

Ди Мария хотел сделать хет-рик, исполнив пенальти. Но Мбаппе не позволили ему пробить. И сам же не забил пенальти.

В этом сезоне Мбаппе снова отличился похожим эпизод. Но на этот раз, ему не разрешили пробить. В игре с "Монпелье" Килиан хотел забрать пенальти у Неймара, но бразилец не позволил.