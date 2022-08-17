Мбаппе - главный любитель пенальти. Пару сезонов назад отобрал шанс у Ди Марии сделать хет-рик, теперь ругается с Неймаром

В сети вспомнили, как Килиан Мбаппе отказался позволить Анхелю ди Марии пробить пенальти. Похоже, Мбаппе очень любит пенальти.
В матче против «Марселя» в марте 2019 года «ПСЖ» выиграл со счетом 3:1 благодаря голам Мбаппе и Ди Марии (2).
Мбаппе открыл счет, а затем, когда Валере Жермен сравнял, Ди Мария забил два гола за 11 минут.
Ди Мария хотел сделать хет-рик, исполнив пенальти. Но Мбаппе не позволили ему пробить. И сам же не забил пенальти.
В этом сезоне Мбаппе снова отличился похожим эпизод. Но на этот раз, ему не разрешили пробить. В игре с "Монпелье" Килиан хотел забрать пенальти у Неймара, но бразилец не позволил.
Неймар забил пенальти, а "ПСЖ" выиграл 5:2. Один из голов позже забил и Мбаппе.
По информации Le Parisien, Серхио Рамос пытается наладить отношения между Неймаром и Мбаппе. А Мбаппе хочет, чтобы клуб продал бразильца, чтобы возглавлять линию атаки вместе с Лео Месси.
На счету Неймара уже 5 голов и 3 ассиста в этом сезоне за «ПСЖ». В это воскресенье парижский клуб ждет противостояние с «Лиллем».
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