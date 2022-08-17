ПСЖ
Блог

Ютубер и фанат «Ньюкасла» спросил Неймара о переходе в английский клуб. Бразилец смеялся

Клубы
Неймар Неймар
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Популярный ютубер и фанат «Ньюкасла» True Geordie, который снимает видео о боксе и ММА, спросил суперзвезду «Пари Сен-Жермен» Неймара во время встречи, не хотел бы он перейти в английский клуб.

«Сороки» были приобретены консорциумом во главе с Саудовской Аравией в октябре, и они являются одной из самых богатых команд в мировом футболе.

Несмотря на это, этим летом они подписали всего трех игроков - Мэтта Таргетта, Ника Поупа и Свена Ботмана.

Хотя некоторые болельщики мечтают о многом. Неймар входит в число упомянутых громких имен, и на "Сент-Джеймс Парк" уже есть сильный бразильский контингент в лице Жоэлинтона и Бруно Гимараеша.

True Geordie решил попытать счастья во время недавнего мероприятия Pokerstars, пока дуэт фотографировался.

Стоя рядом с 30-летним игроком, True Geordie спрашивает: «Значит, ты перейдешь в «Ньюкасл», да?». Это вызвало смех у Неймара.

Блогер разместил видео в твиттере и дерзко подписал его: «Вчера я встретил Неймара… он приедет в "Ньюкасл". Большое спасибо PokerStars за организацию!»

Может, когда-нибудь такой переход станет возможным.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные