Ютубер и фанат «Ньюкасла» спросил Неймара о переходе в английский клуб. Бразилец смеялся

Популярный ютубер и фанат «Ньюкасла» True Geordie, который снимает видео о боксе и ММА, спросил суперзвезду «Пари Сен-Жермен» Неймара во время встречи, не хотел бы он перейти в английский клуб.
«Сороки» были приобретены консорциумом во главе с Саудовской Аравией в октябре, и они являются одной из самых богатых команд в мировом футболе.
Несмотря на это, этим летом они подписали всего трех игроков - Мэтта Таргетта, Ника Поупа и Свена Ботмана.
Хотя некоторые болельщики мечтают о многом. Неймар входит в число упомянутых громких имен, и на "Сент-Джеймс Парк" уже есть сильный бразильский контингент в лице Жоэлинтона и Бруно Гимараеша.
True Geordie решил попытать счастья во время недавнего мероприятия Pokerstars, пока дуэт фотографировался.
Стоя рядом с 30-летним игроком, True Geordie спрашивает: «Значит, ты перейдешь в «Ньюкасл», да?». Это вызвало смех у Неймара.
Блогер разместил видео в твиттере и дерзко подписал его: «Вчера я встретил Неймара… он приедет в "Ньюкасл". Большое спасибо PokerStars за организацию!»
Может, когда-нибудь такой переход станет возможным.
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