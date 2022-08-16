Рамос пытается помирить Мбаппе и Неймара на фоне слухов о расколе в «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вмешался в конфликт между Килианом Мбаппе и Неймаром после слухов о недавнем расколе в дуэте.

Мбаппе, продливший контракт с «ПСЖ» на три года, вернулся к действию и помог команде обыграть «Монпелье» 13 августа. Он забил свой первый гол в Лиге 1, но не смог реализовать пенальти.

Неймар прекрасно начал сезон, дважды забил «Монпелье», причем один раз с пенальти. Соперничество между товарищами по команде достигло своего пика после того, как Неймар не дал французу реализовать 11-метровый удар после его просьбы.

По информации Le Parisien, Рамос пытается наладить отношения между Неймаром и Мбаппе. А Мбаппе хочет, чтобы клуб продал бразильца, чтобы возглавлять линию атаки вместе с Лео Месси.

На счету Неймара уже 5 голов и 3 ассиста в этом сезоне за «ПСЖ». В это воскресенье парижский клуб ждет противостояние с «Лиллем».