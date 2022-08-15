Четыре причины, по которым Месси проведет отличный сезон в «ПСЖ»

Лео Месси начал свой второй сезон в цветах «ПСЖ» и, безусловно, постарается добиться лучшего результата, в сравнении с прошлым сезоном, когда он забил 14 голов и сделал 15 результативных передач в 39-ти играх во всех соревнованиях.

Вот несколько причин, судя по которым следующий сезон в парижском клубе станет для Лео успешным:

Чемпионат мира

Есть большая вероятность, что катарский чемпионат мира станет для Месси последним. Аргентинец мечтает выиграть со сборной Мундиаль, а значит, он как лидер команды должен набрать идеальную форму к ноябрю. Лучший способ добиться подобного результата ― показать себя в национальном чемпионате. Безусловно, это сыграет на руку «ПСЖ».

Мотивация

Мы уже видим, что игра Месси стала лучше. Лео активно прессингует, не брезгует игрой в обороне, борется за каждый мяч. Вспомните хотя бы его выступление в матче против «Клермона». В первом сезоне Месси выглядел далеко не таким мотивированным.

За это стоит поблагодарить Гальтье. Тренер сумел подергать за нужные ниточки и помочь Месси засиять во Франции.

Обновленная команда с высоким прессингом

В отличие от прошлого сезона, когда в Париже не было человека, способного твердой рукой построить успешную команду, теперь Месси может рассчитывать на Гальтье. Кристоф хочет видеть активно прессингующий «ПСЖ», который быстро возвращает потерянные мячи.

Это должно отлично повлиять на Лео. Теперь аргентинцу не нужно судорожно бегать по полю, он может сосредоточиться на атаке.

Связка с Неймаром

Конечно, фанатам «ПСЖ» хочется, чтобы в трио Месси, Мбаппе и Неймара восторжествовали баланс и взаимопонимание, но связь двух латиноамериканцев слишком сильна. Можно предположить, что дуэт Лео и Нея принесет команде много пользы. Не будем также забывать, что Месси и Неймар вместе играли за «Барсу»: они не только одноклубники, но еще и друзья. Согласитесь, очень важно, когда между игроками устанавливаются дружеские связи.

Что думаете об этом? Согласны ли вы, что перечисленные нами факторы улучшат игру Месси в этом сезоне? Возможно, мы где-то ошиблись или о чем-то забыли? Пишите свое мнение в комментариях!