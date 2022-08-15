В «ПСЖ» явно зреет громкий скандал: у Мбаппе конфликт не только с Неймаром, но и с Месси – он пихнул Лео в матче с «Монпелье»

В парижском клубе не бывает спокойно.

Во втором туре французского чемпионата парижане без проблем разобрались с «Монпелье» - 5:2. В матче в ворота соперников были назначены два 11-метровых, первый подошел исполнять Мбаппе – не забил. Ко второму пошел уже Неймар – реализовал.

Ситуация продолжила свое развитие в раздевалке – по слухам, там Килиан бодался с бразильцем головами, они швыряли друг в друга вещи и даже почти подрались – пришлось вмешаться партнерам.

Во время матча ситуацию обострял Мбаппе, в одном из эпизодов выключившийся из атаки, не получив мяч.

А уже после масла в огонь подлил бразилец, лайкнувший пост болельщика, осудившего выбор Килиана как первого пенальтиста команды.

Но, как оказалось, и это еще не все – во время матча Мбаппе пихнул плечом Месси – только посмотрите на взгляд Лео.

Похоже болельщиков парижан ждет бурный сезон.