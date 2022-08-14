Кто лучший пенальтист в «ПСЖ»? Отвечаем цифрами

Нереализованный одиннадцатиметровый удар Килиана Мбаппе в матче с «Монпелье» вызвал много споров о том, кто должен быть штатным пенальтистом «ПСЖ». Спор может перерасти в конфликт уже внутри команды из-за того, что Неймар лайкает странные твиты.
Чтобы положить конец дискуссии, давайте взглянем на статистику основных пенальтистов «ПСЖ» от Transfermarkt:
1. Серхио Рамос: 30 реализованных пенальти из 35, коэффициент конверсии – 86%.
2. Неймар: 71 из 85, коэффициент конверсии – 82%.
3. Килиан Мбаппе: 20 из 25, коэффициент конверсии – 80%.
4. Лионель Месси: 104 из 134, коэффициент конверсии – 78%.
Эти цифры ясно показывают, что даже если Килиан не попал по воротам в последнем матче, с точки зрения статистики он практически не уступает Неймару.
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