Кто лучший пенальтист в «ПСЖ»? Отвечаем цифрами

Нереализованный одиннадцатиметровый удар Килиана Мбаппе в матче с «Монпелье» вызвал много споров о том, кто должен быть штатным пенальтистом «ПСЖ». Спор может перерасти в конфликт уже внутри команды из-за того, что Неймар лайкает странные твиты.

Чтобы положить конец дискуссии, давайте взглянем на статистику основных пенальтистов «ПСЖ» от Transfermarkt:

1. Серхио Рамос: 30 реализованных пенальти из 35, коэффициент конверсии – 86%.

2. Неймар: 71 из 85, коэффициент конверсии – 82%.

3. Килиан Мбаппе: 20 из 25, коэффициент конверсии – 80%.

4. Лионель Месси: 104 из 134, коэффициент конверсии – 78%.

Эти цифры ясно показывают, что даже если Килиан не попал по воротам в последнем матче, с точки зрения статистики он практически не уступает Неймару.