«Он поступил правильно»: фанаты поддерживают Мбаппе, несмотря на его поведение в последнем матче

В матче против «Монпелье» Мбаппе выглядел раздраженным, особенно в эпизоде с Витиньей. Сообщается, что еще перед игрой француз казался расстроенным и отстраненным от своих товарищей по команде. В первом тайме Килиан не смог реализовать пенальти и в целом провел не самый удачный для себя матч.

Видео эпизода с расстроенным Мбаппе разлетелось по всему миру. Болельщики поддержали Килиана. Вот несколько комментариев:

Nono 94: «Мбаппе был не в лучшей форме, он ворчал, не был доволен собой. Но это нормально. Это ведь его первый матч, он все еще восстанавливается после травмы👍👍»

Mallam Mohamed AYOUBA: «Мбаппе нужно дать время, ведь это все-таки его первая игра, в то время как остальные вместе проводят уже третий матч. Все будет хорошо! Вперед, Кики, все будет отлично, ты еще всех превзойдешь. Все иногда промахиваются, не беда, матч выигран».

GOHOBAH: «Килиан Мбаппе наберется терпения, журналисты всегда пытаются создать драму из воздуха. Мбаппе ― наше будущее, он отличный футболист».

Đình Thy Nguyễn: «Мбаппе поступил правильно!!! Для его игры нужны скоростные передачи вперед, чтобы он мог забивать свои голы. Витинья не отдал ему мяч по своим личным соображениями. Его нужно заменить на Саншеша. Нельзя допустить, чтобы в раздевалке появились какие-то кланы. Мбаппе, хочешь хороший совет? «ПСЖ» ― команда твоего сердца, но кажется, что здесь фанаты любят только Неймара. Ты им не нравишься, мне это противно. Тебе лучше уйти в клуб, где болельщики будут тебя любить и обожать».

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