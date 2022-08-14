Кадры разлетелись по сети: Килиан Мбаппе просто перестал бежать во время контратаки, потому что ему не передали мяч

«ПСЖ» ударно начал сезон, выиграв два матча в Лиге 1 и забив 10 голов под руководством нового тренера Кристофа Гальтье.

Килиан Мбаппе открыл счет своим голам во втором тайме матча с «Монпелье», хотя в первом тайме выглядел потерянным. Он не смог реализовать пенальти и остановился, когда у команды был шанс увеличить счет до 3-0.

Полузащитник «ПСЖ» Витинья получил мяч и мог передать его Мбаппе на левый фланг или Лео Месси – на правый. Витинья выбрал Месси, когда Килиан это понял, то в раздражении опустил руки и замедлился. Пока «ПСЖ» продолжал атаковать, футболист просто бродил вокруг.

Ашраф Хакими в итоге исполнил мощный, но неточный удар, а место Мбаппе однозначно было на противоположном фланге, где он мог подстраховать товарищей.

Кадры разлетелись по сети, и болельщики остались недовольны поведением звезды «ПСЖ».

«Я бы после такого его сразу заменил».

«Повзрослей уже и будь скромнее».

«Вот кто на самом деле эгоистичный игрок, а не Неймар».

«Токсичное поведение, ничего хорошего».

В итоге матч с «Монпелье» закончился победой «ПСЖ» 5-2, Килиан Мбаппе отметился голом во втором тайме.