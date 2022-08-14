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«Похоже, по контракту Мбаппе владеет «ПСЖ». Неймар лайкает спорные твиты после победы над «Монпелье»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Суперзвезда «ПСЖ» Неймар, похоже, разочарован тем, что теперь является вторым пенальтистом команды. Свое недовольство футболист выразил в социальных сетях.

Вчера в Лиге 1 «ПСЖ» обыграл «Монпелье» с крупным счетом 5-2.

Автогол Фалайе Сакко открыл счет в пользу команды Кристофа Гальтье в первом тайме, а Неймар , Килиан Мбаппе и Ренату Санчеш добили «Монпелье».

Неймар стал автором двух голов и трех результативных передач в каждом из двух матчей Лиги 1 в этом сезоне, демонстрируя отличную форму. Однако, вчера он остался не совсем доволен игрой.

Игрок сборной Бразилии забил свой первый гол в матче с пенальти. Однако стоит отметить, что именно Мбаппе пытался реализовать первый пенальти в пользу «ПСЖ», назначенный на 21й минуте встречи, но вратарь соперника потащил удар Килиана. Неймар выразил свое отношение к произошедшему, лайкнув пост в Twitter:

«Теперь это официально, Мбаппе – основной пенальтист «ПСЖ». Ясно, что дело в контракте, потому что ни один клуб в мире, где играет Неймар, не поставил бы его вторым! Похоже, что по контракту Мбаппе владеет «ПСЖ»!».

Нападающий разъяснил свою позицию, лайкнув еще один похожий твит.

«Сегодня в матче «ПСЖ» Неймар забил и унизил голкипера (снова), реализовав пенальти. Мбаппе, с другой стороны, пробил очень плохо и не забил. После матча тренер сказал, что Мбаппе будет основным пенальтистом команды в этом сезоне. Что за абсурд!».

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