Организаторы «Золотого мяча» объяснили, почему Месси не был номинирован на премию

Днем пятницы были объявлены номинанты на премию «Золотой мяч» 2022 года, среди счастливчиков есть Карим Бензема, Дарвин Нуньес и Душан Влахович.

Пятикратный обладатель «ЗМ» Криштиану Роналду также был включен в шорт-лист премии, а Лео Месси, проведший не самый удачный сезон в чемпионате Франции, на премию номинирован не был.

После публикации списка претендентов на премию в обществе вспыхнуло недовольство: как действующий обладатель «Золотого мяча» может не получить номинацию в этом году?

Незавидная участь выпала журналисту France Football Эммануэлю Божану, которому пришлось объяснять такое решение недовольным болельщикам:

«Разумеется, кандидатура Лионеля Месси с его 15-ю номинациями подряд с 2006 года, его семью «Золотыми мячами», его статусом действующего обладателя титула имеет очень большое значение, когда дело доходит до окончательного выбора. Конечно, мы обсуждали возможность включения аргентинца в список 30-ти номинантов, но новые критерии вручения «Золотого мяча» были для него невыгодны: теперь награда вручается по итогам сезона, а не календарного года. Поэтому его результат на Кубке Америки 2021 года мы учесть не можем. И потом, надо признать, его первый сезон в Париже был очень разочаровывающим как с точки зрения визуального впечатления, так и с точки зрения статистики».

Как считаете, справедливо ли решение France Football? Пишите свое мнение в комментариях!