«ПСЖ» отметил свое 52-летие, а все началось с радиопередачи: рассказываем историю возникновения парижского клуба

1 февраля 1970 года в 9 часов утра парижане услышали голос ведущего и писателя Пьера Бельмара на радиостанции Europe 1:

«Дорогие друзья, мы хотим обратиться к вам еще раз. Если жители Парижа не осознают всю трагедию, которая их ждет… Представьте себе вереницу барж, идущих вверх по Сене и перевозящих землю из «Парк де Пренс» к своему последнему пристанищу. Нас ждет смерть великого места, исчезновение национального наследия. Но у нас есть решение! Сейчас к вам обратится Гай Кресент».

Затем президент Ассоциации футбольных клубов Парижа, предка «ПСЖ», в общих чертах обрисовал проект создания профессионального клуба в столице Франции. Для этого он, по совету Бернабеу, организовал сбор пожертвований.

Помимо Пьера Бельмара, проект поддержали многие известные личности и деятели искусства того времени, среди них – Энрико Масиас, Саша Дистель, Анни Корди, Мирей Матье и Робер Кастель.

Всего один момент может перевернуть историю! Либо проект будет принят, либо он сорвется. Несмотря на плохую погоду в тот день, у создателей все получилось: ассоциация собрала 842 000 франков всего через четыре часа.

Спустя 6 месяцев, 12 августа 1970 года, созданный клуб «Париж» слился с командой Stade Saint-Germain из пригорода Парижа. Так появился известный всем в наши дни клуб «Пари Сен-Жермен». Так началась великая история!